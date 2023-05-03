СМИ: Киев держит детали контрнаступления в секрете от западных союзников

Киев больше не делится планами контрнаступления с западными союзниками, опасаясь новых утечек секретной информации, которые могут поставить позиции ВСУ под угрозу, пишет Politico.

После апрельской утечки, в которой обвинили сотрудника ВВС нацгвардии США Джека Тейшейру, американские власти пытались убедить Киев и союзников в Европе, что подобное не повторится, но Украина все равно теперь опасается передавать разведданные и подробную информацию о состоянии войск на Запад.

Источник издания на Украине говорит, что теперь информацией о готовящемся контрнаступлении власти не делятся даже внутри страны, план полностью знают лишь несколько человек.