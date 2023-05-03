03 Мая 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

СМИ: Киев держит детали контрнаступления в секрете от западных союзников

Киев больше не делится планами контрнаступления с западными союзниками, опасаясь новых утечек секретной информации, которые могут поставить позиции ВСУ под угрозу, пишет Politico.

После апрельской утечки, в которой обвинили сотрудника ВВС нацгвардии США Джека Тейшейру, американские власти пытались убедить Киев и союзников в Европе, что подобное не повторится, но Украина все равно теперь опасается передавать разведданные и подробную информацию о состоянии войск на Запад.

Источник издания на Украине говорит, что теперь информацией о готовящемся контрнаступлении власти не делятся даже внутри страны, план полностью знают лишь несколько человек.

Теги: киев, вашингтон, контрнаступление, секретные данные


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