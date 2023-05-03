Центр Нижнего Тагила перекроют ради подготовки ко Дню Победы

Мэрия Нижнего Тагила объявила о перекрытии движения в центре города.

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, сегодня, 3 мая, в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет перекрыто движение. Ограничения продлятся с 18.30 до 21.00 на следующих участках улиц:

проспект Ленина – на участке от улицы Первомайская до проспекта Мира;

улица Пархоменко – на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

улица Вязовская – на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса.

Водителям советуют продумать пути объезда данных участков.

Как сообщало Накануне.RU, также из-за ночных репетиций парада Победы несколько раз перекроют центр Екатеринбурга. Генеральная репетиция пройдет 7 мая, тогда улицы закроют днем.