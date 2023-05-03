Бастрыкину передали 5 тысяч подписей в поддержку обвиняемых по делу о массовой драке в челябинской школе

Правозащитный центр "Сорок Сороков" передал председателю СК Александру Бастрыкину открытое письмо в поддержку участников февральской массовой драки в образовательном центре №5, обвиняемых в хулиганстве. Его подписали 5 тысяч человек, передает корреспондент Накануне.RU.

"География письма включила ровно 100 городов России, общий список подписавшихся занял 283 листа, в том числе письмо подписали 13 батюшек, 101 адвокат и юрист, 93 врача и 90 учителей, 239 инженеров, 521 пенсионеров и 69 студентов, 193 госслужащих (включая военных), а также строители, бизнесмены и менеджеры, нефтянники и домохозяйки, системные администраторы и IT-специалисты, бухгалтера и деятели культуры, многодетные и школьники, - представители, наверное, всех основных профессий нашей страны", - сообщили в Telegram-канале правозащитного центра.

В своем обращении они просят дать публичные ответы на вопросы. В том числе, какая квалификация дана следствием действиям Фируза, Р. и З. в части угроз и нападения на Никиту и Платона, в том числе с применением молотка, проверена ли их причастность к совершению других преступлений на территории города в отношении несовершеннолетних, почему действия обвиняемых не квалифицированы как действия, совершенные в пределах необходимой обороны и др.

Напомним, по словам очевидцев, утром 8 февраля в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы. По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта, но по другим данным, он мог носить межнациональный характер. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили трое пострадавших с побоями. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участников драки задержали в квартире. Ими оказались трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 18 летний местный житель. В соцсетях появилась информация, что пострадавшие сколотили что-то вроде банды, задирали детей в школе и вымогали деньги. Один из участников драки Никита решил дать отпор обидчикам. При этом в СМИ Никиту и его друзей называли "скинхедами". В апреле стало известно, что обвинение в хулиганстве предъявлено участникам только одной из сторон школьной драки.