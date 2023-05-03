03 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Мигранты стремятся в Европу через Россию

В Германии зафиксирован рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз через территорию России и Белоруссии.
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По данным отчета немецкой полиции, который приводит Bild, в марте на внешних границах ЕС предотвратили 22,5 тыс. незаконных въездов, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по март в Германии было зафиксировано 19,6 тыс. попыток незаконного въезда, только в марте – 6,6 тыс., пишет РБК.

По данным полиции, многие мигранты получают российские визы, едут с ними через Россию в Белоруссию, там нелегально переходят границу Евросоюза и через Польшу и Чехию прибывают в Германию. Такой маршрут активно рекламируют в социальных сетях.

Напомним, в августе 2021 г. миграционный кризис произошел на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой на фоне разногласий между Минском и Брюсселем после запрета полетов в Европу государственной белорусской авиакомпании Belavia.

Теги: Мигранты, Евросоюз, ЕС, Белоруссия, Россия


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