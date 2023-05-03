03 Мая 2023
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

Взрыв газа в Энгельсе: двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии

В Энгельсе (Саратовская область) произошел взрыв газа с последующим возгоранием в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома.

Пострадали два человека – 69-летняя женщина и 66-летний мужчина. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Возгорание произошло около 5 часов утра в квартире на улице Полтавской. Всего из дома эвакуированы 30 человек, включая пятерых детей, уточнили в МЧС.

Напомним, в конце апреля в Якутии девять человек пострадали в результате выброса газа и возгорания в результате ремонтных работ на скважине. Инцидент произошел на участке в 6 км от села Тас-Юрях Мирнинского района. Пострадавшие были госпитализированы в центральную районную больницу города Мирный.

Теги: взрыв газа, энгельс, пострадавшие


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