Мэрия Екатеринбурга объявила о завершении отопительного сезона

В среду, 3 мая, в Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель главы города Владимир Гейко.

По его словам, мэр Алексей Орлов уже подписал соответствующее постановление.

"С сегодняшнего дня мы начинаем отключение теплоснабжения от объектов. В первую очередь, это жилые дома, дальше – соцсфера. Все будет планомерно, без нарушений гидравлических режимов, с обеспечением и наладкой горячим водоснабжением", - сообщил Гейко.

Он отметил, что отключение отопления пройдет оперативно и быстро.

Напомним, что изначально отопительный сезон в Екатеринбурге планировалось завершить в середине мая. Однако из-за пришедшей на Урал летней погоды это произойдет раньше.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге опубликовали график летних опрессовок этого года. Гидравлические испытания пройдут в четыре этапа.