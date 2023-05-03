03 Мая 2023
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Происшествия Краснодарский край
Фото: Telegram-канал Baza

На Кубани горит резервуар с нефтепродуктами

В поселке Волна (Темрюкский район) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegtam-канале.

На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет, уточнил губернатор.

Площадь возгорания – 1,2 тыс. "квадратов".

Резервуар с нефтепродуктами, поселок Волна, Темрюкский район(2023)|Фото: Telegram-канал Baza

Напомним, 29 апреля пожар случился на нефтебазе в Севастополе. Известно, что в атаке на объект принимали участие два беспилотника. Площадь пожара в резервуаре с топливом составляла около тысячи квадратных метров.

Теги: Кубань, поселок Волна, Темрюкский район


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