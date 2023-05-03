На Кубани горит резервуар с нефтепродуктами

В поселке Волна (Темрюкский район) загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegtam-канале.

На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет, уточнил губернатор.

Площадь возгорания – 1,2 тыс. "квадратов".

Напомним, 29 апреля пожар случился на нефтебазе в Севастополе. Известно, что в атаке на объект принимали участие два беспилотника. Площадь пожара в резервуаре с топливом составляла около тысячи квадратных метров.