03 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: доля готовых тратить российских потребителей превысила число экономящих

В России доля потребителей, уверенных в своих перспективах и готовых тратить, по итогам первого квартала 2023 года превысила число пессимистично настроенных.

Как следует их материалов исследовательской компании NielsenIQ, такой рост покупательского оптимизма позволяет делать прогнозы относительно восстановления спроса на товары повседневного спроса (FMCG). В первом квартале значение индекса потребительского оптимизма выросло до 104 пунктов (+ 4 п.п.) по сравнению с кварталом прошлого года, когда наблюдался рост тревожных настроений, а индекс оптимизма снизился на 10 п.п.

Уровень выше 100 пунктов из 200 свидетельствует о том, что среди потребителей преобладают оптимистичные настроения с точки зрения личного материального положения, рабочих перспектив и готовности тратить деньги.

По данным компании, уровень индекса "не просто стабилизировался, а задал противоположный тренд: доля покупателей, уверенных в перспективах и готовых тратить средства, превысила процент тех, кто настроен более пессимистично", а рост покупательского оптимизма позволяет сделать осторожные прогнозы относительно восстановления спроса на FMCG-рынке.

Согласно опросу, значительно сократилось число тех россиян, кто считает, что экономика РФ находится в кризисе: например, в четвертом квартале 2021 года так говорили 75% респондентов, а к началу 2023 года - 55%. 21% считают, что в ближайшие 12 месяцев экономическое положение в стране улучшится, сообщает РИА "Новости".

Теги: исследование, траты, потребление


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