"Росконгресс": укрепления рубля маловероятно

Существенное укрепление российской национальной валюты в текущем году возможно, если снизится импорт и замедлится оттока капитала.

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Как следует из доклада "Росконгресса", такое развитие событий маловероятно. Согласно прогнозу, курс доллара до конца года будет колебаться в коридоре 74,6-86,7 руб. Если объем импорта начнет снижаться, как летом 2022 года, а отток капитала замедлится, то возможно существенное укрепление рубля. Однако, как следует из документа, такое развитие событий маловероятно, так как перенаправление торговых потоков от Запада и Японии к КНР и другим дружественным странам практически завершено.

Отмечается, что к апрелю 2023 года курс российской национальной валюты к доллару и юаню вернулся на уровни, где она находилась в 2020-21 годах, сообщает РИА "Новости".

В Минфине России при этом не видят повода для беспокойства и возлагают большие надежды на дорогую нефть. Раз цены на энергоносители повысились, в страну будет поступать больше валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов.