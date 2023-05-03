В России растет спрос на несовершеннолетних сотрудников

В России отмечает рост спроса на несовершеннолетних сотрудников.

Число вакансий для россиян в возрасте 14–18 лет выросло на 63%. Молодых людей звать на собеседования стали на 75% чаще, говорят представители рекрутинговых компаниях.

Несовершеннолетних берут на должности курьеров, промоутеров, аниматоров, массовки для телешоу, ассистентов в детских кружках и секциях, операторами кол-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками.

Власти ищут способы упростить трудоустройство молодых людей, исключив обязательное согласие органов опеки и попечительства. Также планируется снизить страховые взносы за таких работников.

По словам экспертов, это позволит компаниям получить возможность закрывать сезонные потребности в сотрудниках, однако важно не допустить нарушения прав несовершеннолетних, сообщают "Известия".

Как сообщил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян, спрос на молодых сотрудников также связан с тем, что в настоящее время 14–18-летние молодые люди обладают навыками в области современных цифровых коммуникаций.

Напомним, Министерство труда России предложило снизить тарифы страховых взносов за работников младше 18 лет - до 7,6%. Это поспособствует трудоустройству подростков в летний период.