Патрушев: Все больше американцев хотят получить гражданство России

Все больше граждан Соединенных Штатов желают получить российское гражданство и постоянно жить в России.

Как сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, миф о пресловутой "американской мечте" развеян. "Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России.

Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами Российской Федерации при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре", - сказал он.

Патрушева отметил, что "за последний год число граждан США, получивших паспорта других стран, увеличилось втрое". Сегодня Штаты буквально скатились в Средневековье, указал секретарь Совбеза, сообщают "Известия".