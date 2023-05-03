03 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

Патрушев: Все больше американцев хотят получить гражданство России

Все больше граждан Соединенных Штатов желают получить российское гражданство и постоянно жить в России.

Как сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, миф о пресловутой "американской мечте" развеян. "Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России.

Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами Российской Федерации при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре", - сказал он.

Патрушева отметил, что "за последний год число граждан США, получивших паспорта других стран, увеличилось втрое". Сегодня Штаты буквально скатились в Средневековье, указал секретарь Совбеза, сообщают "Известия".

Теги: Патрушев, США, гражданство


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