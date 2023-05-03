03 Мая 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Депутаты готовы срочно ввести запрет на смену пола без операции

В ближайшее время в Госдуму будут внесены поправки, запрещающие официальную смену пола без проведения хирургической операции.

Об этом сообщила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Ранее с такой инициативой выступил Минюст.

Внимание депутатов привлекли участившиеся случаи, когда молодые россияне используют справки о смене пола, чтобы избежать призыва на военную службу.

В Думе рассчитывают, что поступившие от Минюста предложения будут в ближайшее время доработаны группой депутатов под руководством зампреда нижней палаты Владислава Даванкова и внесены на рассмотрение уже в нынешнюю сессию.

Срочность принятия поправок связана не только с защитой семейных ценностей, но и с тем, что в России стартовала призывная кампания, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, Минюст РФ готовит отмену возможности смены пола в паспорте и остальных документах, сообщил глава Минюста РФ Чуйченко. Это может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве.

Теги: Госдума, смена пола, Минюст


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Ранее 24.04.2023 11:47 Мск Минюст готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте

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