За чертой бедности находятся 10% россиян

Стал известен уровень бедности в России.

По данным Росстата, в 2022 году за чертой бедности находились 14,3 млн граждан, что составляет 9,8% населения. Данный показатель на 1 млн человек (0,7 п.п.) ниже первоначальной оценки ведомства в марте 2023 года. Свежие данные - исторический минимум официального числа малоимущих в стране: с 1992 года оно ни разу не опускалось ниже 10% населения.

Ведомство отмечает, что благодаря адресной поддержке менее обеспеченных россиян удалось сократить дифференциацию населения по уровню доходов до 13,8 раза по сравнению с 15,2 раза в 2021 году. Речь идет о соотношении доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения. Показатель дифференциации в 13,8 — самый низкий с 1998 года, сообщает РБК.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян перестали быть бедными.