В Госдуму внесли инициативы о приостановке трудового договора для мобилизованных

Сенатор Ольга Ковитиди внесла в Госдуму проекты законов о приостановлении трудового договора работника в случае его мобилизации или службы по контракту.

Речь идет как о договоре, заключенном на неопределенный срок, так и срочном договоре. Из документа следует, что увольнение в этот период не допускается. Также предлагается, что при сокращении на работе приоритет на сохранение рабочего места будет у родителя, ребёнку которого нет 18 лет, у родителя с ребенком до 23 лет, который обучается в вузе, а другой его родитель призван по мобилизации на военную службу.

Кроме того, для супругов военнослужащих, призванных по мобилизации или служащих по контракту, разрешается работать неполный рабочий день и запрещается работать в ночное время.

Детям в возрасте 14 лет упрощается процедура заключения трудового договора, сообщает РИА "Новости".