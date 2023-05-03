Минэкономразвития: авиабилеты подорожают минимум на 10%

Количество авиаперелетов по России предстоящим летом вырастет как минимум на 5%.

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с правительством, при этом стоимость увеличится минимум на 10% по сравнению с прошлым годом. На 5% ожидается рост туристического потока.

Заместитель министра транспорта Игорь Чалик сообщал, что авиабилеты на рейсы внутри России в этом году могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом. Это связано с сокращением объемов субсидирования, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство транспорта России запросило правительственные субсидии для авиакомпаний РФ на перевозки в предстоящий летний сезон.