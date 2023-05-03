03 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэкономразвития: авиабилеты подорожают минимум на 10%

Количество авиаперелетов по России предстоящим летом вырастет как минимум на 5%.

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с правительством, при этом стоимость увеличится минимум на 10% по сравнению с прошлым годом. На 5% ожидается рост туристического потока.

Заместитель министра транспорта Игорь Чалик сообщал, что авиабилеты на рейсы внутри России в этом году могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом. Это связано с сокращением объемов субсидирования, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство транспорта России запросило правительственные субсидии для авиакомпаний РФ на перевозки в предстоящий летний сезон.

Теги: Минэкономразвития, авиация, авиабилеты


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Ранее 17.04.2023 13:50 Мск Минтранс: Авиаперевозки в 2023 году могут подорожать на 15-30%

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