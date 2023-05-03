Мизулина попросила Генпрокуратуру отменить концерты Loqiemean

Лига безопасного интернета под руководством Екатерины Мизулиной направила в Генпрокуратуру России обращение с просьбой отменить концерт рэп-исполнителя Романа Худякова, известного как Loqiemean.

"Обращение по исполнителю Loqiemean, выступившему против СВО, направлено в Генпрокуратуру", - написала в Telegram глава организации. Лиге стало известно, что в нескольких городах запланированы концерты в рамках тура артиста.

Мизулина считает, что организация и проведение его концертов "грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей как важнейшего приоритета государственной политики России".

Ранее Мизулина подтвердила, что счета блогеров в России блокируют за налоговые задолженности.