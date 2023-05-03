Американский генерал: Россия в начале СВО планировала продвинуться до Днепра

Россия в начале специальной военной операции имела ряд стратегических целей, в том числе собиралась за четыре или шесть недель дойти от российской границы до Днепра.

Об этом Foreign Affairs сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли. По его словам, Москва намеревалась отрезать Украине выход к морю, взяв под контроль Одессу и Херсон.

Он также считает, что военный конфликт вряд ли завершится в текущем году, так как Киев не сможет реализовать за оставшееся время свои политические цели.