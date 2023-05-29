30 Мая 2023
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Фото: Пресс-служба Кремля

Путин поздравил Эрдогана с переизбранием

Президент Владимир Путин прздравил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях, сообщает пресс-служба Кремля. Поблагодарив за поздравления, Эрдоган подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. Условлено о продолжении личных контактов.

Напомним, ранее Эрдоган, говоря о своей победе на выборах, заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии, действующий турецкий лидер поблагодарил граждан за отданные ему голоса.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган


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Ранее 28.05.2023 20:40 Мск Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции

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