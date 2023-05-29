В Крыму национализируют имущество Яценюка и Порошенко

Правительство Крыма выставит на торги имущество бывшего украинского президента Петра Порошенко на территории республики. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По торгам "много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег будет достаточно", приводит РБК слова Аксенова. Например, речь идет об имуществе бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, экс-президента Петра Порошенко "и еще персонажей".

Власти рассчитывают выставить на торги принадлежащие этим лицам санаторные комплексы, производственные предприятия и другое имущество, пояснил глава Крыма. Национализацию проводят не из "личной мести", а в интересах страны и безопасности Крыма.

Напомним, депутаты крымского парламента 24 мая расширили перечень национализированного имущества. В него вошли крымские активы украинских олигархов и политиков, а также граждан США и Кипра, а также квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

До этого крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.