В Астраханском ГМУ открыли новую образовательную платформу по тактической медицине

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил научно-образовательный комплекс Астраханского государственного медицинского университета, где сегодня официально открылась новая образовательная платформа «Основы военной подготовки и тактической медицины».

Руководство и преподавательский состав Астраханского ГМУ оперативно реагируют на изменяющиеся запросы на подготовку специалистов-медиков. Так, с началом СВО стало ясно, что потребуются кадры с навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе военного характера. Для этого в специально построенных фортификационных сооружениях (окопах) студенты, отрабатывают практические навыки в максимально приближенных к реальности условиях. Сегодня они продемонстрировали их губернатору.

Игорь Бабушкин особо подчеркнул необходимость и своевременность создания такой платформы.

«В условиях сегодняшнего дня эти навыки жизненно необходимы, – обратился он к студентам медвуза, – Полагаю, что университет развивает эту дисциплину в правильном направлении, но надеюсь, что никому из вас никогда не придётся этими навыками воспользоваться».

Игорь Бабушкин ознакомился с работой симуляционной клиники, где студенты учатся оказывать первую медпомощь, а также проводить хирургические операции на моделях. Здесь же проходят занятия по тактической медицине, где на симуляторах обучают обрабатывать раны, подготавливать пациента к перемещению в госпиталь.

Гордость симуляционного центра – блок роботизированной хирургии. Тут студенты обучаются работать на высокотехнологичных симуляторах, которые позволяют проводить операции различной сложности. Как пояснила ректор АГМУ Ольга Башкина, на сегодняшний день в астраханских больницах ещё нет таких аппаратов, но вуз работает на опережение и уже готовит нужных специалистов.

Также главе региона рассказали о работе Центра телемедицинских виртуальных технологий, в котором применяется искусственный интеллект и программы распознавания медицинских изображений для проведения диагностики и выдачи медзаключений. В планах создание межвузовского контура «Цифровой медицинский Каспий». Всё это позволит астраханскому вузу подготавливать специалистов, способных точно и быстро диагностировать заболевание пациента, назначать и проводить лечение даже удалённо.

Справка. В 2023 году Астраханский государственный медицинский университет отмечает 105-летие образования. За этот период вуз подготовил более 30 тысяч врачей. Сейчас в АГМУ учатся около семи тысяч студентов, аспирантов и ординаторов из 35 регионов России и 50 иностранных государств. В 2022 году проведена реорганизация АГМУ путем присоединения НИИ по изучению лепры. В настоящее время здесь работает Научно-образовательный комплекс, открыты Симуляционная клиника и Центр телемедицинских и виртуальных технологий, размещены учебные кафедры, научные лаборатории, ведется работа по организации Студенческого клуба «Территория смыслов».