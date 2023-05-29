МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, - глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с фракцией ЛДПР сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 г. превысит прожиточный минимум на 30%.

В горизонте до 2030 г. мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека, уточнил Котяков. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 г. был проиндексирован на 6,3% и стал составлять 16,2 тыс. руб., напоминает ТАСС С 1 января 2024 г. по поручению президента РФ он будет проиндексирован на 18,5%.

Напомним, ранее министерство труда и социальной защиты выступило за отказ от идеи привязать размер пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).