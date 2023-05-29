Глава РПЦ освятил кафедральный собор Сургута

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение Свято-Троицкого собора в Сургуте. На литургии в храме присутствовали уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, депутат Госдумы Вадим Шувалов, глава города Андрей Филатов. Накануне великого освещения Его Святейшество совершил утреню всенощного бдения в женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Умиление" в Сургуте.

Во время службы в новом храме Сургута были освящены три престола: центральный – в честь Святой Троицы, южный – в честь праведных Симеона и Анны пророчицы, северный – в честь мученицы Галины. Предстоятель Русской Православной Церкви объявил о присвоении Свято-Троицкому собору Сургута статуса кафедрального и передал в дар храму образ апостола Павла.

"Благодарю и всех югорчан, кто принимал участие – молитвой, трудами, поддержкой. Строительство этого храма – свидетельство того, что вера наша – живая. И доколе будет так, Россию не победить. Божие благословение со всеми вами", - благословил присутствовавших Предстоятель Русской Православной Церкви.