На Южном Урале суд оправдал главу города по делу о превышении должностных полномочий

Суд оправдал главу Троицка Александра Виноградова по делу о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2019 году он инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.

В администрации города обвинение считали надуманным. В мэрии рассказали, что в октябре 2019 г. жители города могли остаться без отопления по вине ЗАО "ТЭК". Виноградов совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям передал права по включению оборудования необходимого для нормального теплоснабжения города единой теплоснабжающей организации ООО "Перспектива".