29 Мая 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутат Иванов сообщил о 14 пропавших без вести уральских солдатах

С начала года на территории СВО пропало 14 уральских военных. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Накануне он направил запрос с фамилиями солдат для выяснения подробностей.

"Я реалист и понимаю: здесь тот случай, когда никто вам не даст 100% гарантии, что человека найдут живым. Тем не менее, направил в главное управление военной полиции Минобороны очередной запрос с фамилиями участников СВО, которых родные потеряли уже в этом году. По некоторым из них есть данные, что возможно они в плену. Другие просто растворились и не выходят на связь", - рассказал парламентарий.

По его словам, возраст пропавших варьируется от 22 до 46 лет.

При этом, как сообщает Иванов, незадолго до отправки запроса в списке числилось 16 фамилий, однако двое солдат вышли на связь с родными. Депутат выразил надежду, что и остальные 14 вернутся домой живыми.

Теги: Иванов, СВО, пропавший без вести


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