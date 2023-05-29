В апреле госдолг Украины вырос на $4,4 млрд

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что, по данным на 30 апреля, государственный и гарантированный государством долг составил 4,5 трлн гривен или $124,3 млрд.

За последний отчетный месяц госдолг вырос на 3,7%, что составляет 160 млрд гривен или $4,4 млрд, написал политик в своем telegram-канале.

Гетманцев уточнил, что рост в апреле госдолга связан, в первую очередь, с привлечением первого транша по программе расширенного финансирования (EFF) Украины от Международного валютного фонда в $2,7 млрд.