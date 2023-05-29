Минтруд спрогнозировал снижение на треть числа женщин 30-39 лет к 2030 году

Численность женщин от 30 до 39 лет сократится на 33,8% к 2030 году. Об этом заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По ее словам, численность женщин этой возрастной категории находится на пике. При этом на них приходится почти половина (48%) рождений.

"Эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей - 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений", - цитирует Баталину ТАСС.

В целом к 2030 году общее число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться. К 2030 году число россиянок 30-39 лет снизится на 4,2 млн, до 7,9 млн. При этом численность женщин 20-29 лет вырастет на 9,7%, до 7,9 млн.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин назвал результаты демографической политики за последний год "разочаровывающими". Он добавил, что "это означает необходимость повышения эффективности нашей политики в данной сфере".