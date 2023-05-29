29 Мая 2023
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Фото: YOuTube-канал Anadolu Ajans&#305;

Патриарх Кирилл поздравил с победой на выборах Эрдогана, вернувшего Святой Софии статус мечети

Патриарх Кирилл поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.

Предстоятель Русской православной церкви не стал в своем поздравлении останавливаться конкретно на положении христиан в Турции, а просто подчеркнул, что народы России и Турции имеют "многие связи", над укреплением которого Эрдоган и его товарищи "потрудились в прошлые годы".

"Надеюсь, что и в грядущем Ваша деятельность на посту главы государства будет направлена на развитие добрососедских отношений двух стран и народов", - заявляет Патриарх.

В последний президентский срок Эрдоган сделал немало для изменения статуса одной из самых почитаемых святынь православного христианства – собора Святой Софии. В 2020 году он отменил решение 1934 года о превращении собора в музей и снова сделал его мечетью.

Данное решение вызвало официальную критику со стороны ЮНЕСКО, Всемирного совета церквей, Европейского союза, Австрии, Германии, Греции, Кипра, США, Константинопольской, Иерусалимской, Русской, Элладской православных церквей, а также Православной церкви Украины, Евангелической церкви Германии и Святого Престола. Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии.

Теги: патриарх кирилл, реджеп тайип эрдоган, турция, святая софия


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