Жительницу Челябинска приговорили к исправительным работам за дискредитацию ВС РФ

Жительницу Челябинска приговорили к шести месяцам исправительных работ за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

По версии следствия, женщина распространила в соцсети заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. В мае прошлого года она была задержана.

Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 207.3 УК России (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). По приговору суда ей назначено 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.