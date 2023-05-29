29 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: группа &quot;[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ&quot; / vk.com/tagil

Депутат Госдумы обратился к главам СКР и прокуратуры после уничтожения памятника героям войны в Нижнем Тагиле

После того, как неизвестные в Нижнем Тагиле разрушили памятник участникам Великой Отечественной войны, депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. Об этом сообщают Вечерние Ведомости.

Напомним, что 25 мая местные жители обнаружили уничтоженный памятник, установленный на Зай-горе. В 2017 году его отреставрировали участники страйкбольной команды "Скорпион". Стелла была выполнена из металла, что, как предполагают местные жители, и могло сподвигнуть украсть ее и сдать на металлолом.

Памятник участникам Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: группа "[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ" / vk.com/tagil

Памятник участникам Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: группа "[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ" / vk.com/tagil

Хинштейн попросил Бастрыкина и Краснова провести проверку, в том числе выяснить, имеет ли место ст. 243.4 УК РФ, после чего принять меры реагирования. В свою очередь руководитель поискового отряда "Скорпион" Игорь Гапонов заявил, что команда снова восстановит памятник, но уже выберет для стелы другой материал.

"Это варварство, нет ничего святого у людей. Наши предки воевали, погибали… Мы с командой думаем, что снова восстановим памятник, возможно, не из железа, а из чего-то другого, что нельзя было бы своровать. Железо все равно рано или поздно кто-то украдет. Таблички вроде парни съездили, забрали, мы все обратно приколотим, сделаем. Конечно, так нельзя оставлять", – передает слова Гапонов паблик "Нижний Тагил".

Теги: Нижний Тагил, памятник, Бастрыкин, Краснов, Хинштейн


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