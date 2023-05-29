29 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области накрыли три нарколаборатории, изъято 22 кг мефедрона

В Свердловской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого организовали три нарколаборатории и наладили работу сети курьеров в нескольких городах Среднего Урала и соседних регионах.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ФСБ, вблизи городов Первоуральск, Невьянск и села Шайдуриха ликвидирована сеть лабораторий, производивших мефедрон. Задержаны пять человек, занимавшихся производством наркотика, и пять курьеров, которые его сбывали.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято 22 килограмма мефедрона (из них шесть килограмм – у курьеров). Также изъято лабораторное оборудование, упаковочный материал, прекурсоры и химические реактивы объемом более 1000 литров, из которых задержанные собирались изготовить порядка 20 килограммов наркотиков.

Возбуждено сразу пять уголовных дел. Фигурантам грозит до 20 лет колонии.

Теги: наркотики, ФСБ, города


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