В Пуровском районе погиб рабочий на месторождении

В Пуровском районе проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на месторождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

28 мая около 10 часов на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района, при производстве подъемно-разгрузочных работ рабочий коммерческой организации, выполнявший функции стропальщика, в результате происшествия получил смертельные травмы. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия.

Прибывшей на месторождение следственно-оперативной группой проведены незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям лица, ответственного за соблюдение правил безопасности и правил охраны труда при производстве выполняемых работ.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.