29 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Врио главы "Вектора" стал один из разработчиков тест-систем на COVID-19

Заместитель гендиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" по научной работе, один из разработчиков методов диагностики COVID-19 Александр Агафонов назначен временно исполняющим обязанности главы центра.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Вектора".

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила с поста главы центра "Вектор" предшественника Агафонова, Рината Максютова. Он возглавлял центр вирусологии и биотехнологии с 2016 г. Максютов уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Теги: Александр Агафонов, "Вектор"


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Ранее 17.05.2023 09:28 Мск Попова уволила главу центра "Вектор" Рината Максютова

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