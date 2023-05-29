Врио главы "Вектора" стал один из разработчиков тест-систем на COVID-19

Заместитель гендиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" по научной работе, один из разработчиков методов диагностики COVID-19 Александр Агафонов назначен временно исполняющим обязанности главы центра.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Вектора".

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила с поста главы центра "Вектор" предшественника Агафонова, Рината Максютова. Он возглавлял центр вирусологии и биотехнологии с 2016 г. Максютов уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".