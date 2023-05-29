В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках

Гордума Краснодара запретила оформление вывесок на иностранных языках, включая транслитерацию. Депутаты внесли изменения в правила благоустройства города, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Исключением станут зарегистрированные товарные знаки.

"Правила благоустройства актуализировали с учётом пожеланий жителей, озвученных во время публичных слушаний. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года", - сообщил глава города.

Ранее Наумов уже предлагал заменить вывески на иностранных языках, которые он счел "непатриотичными". По его словам, в Лондоне и Вашингтоне вывески на русском языке не составляют 90%.