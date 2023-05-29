Фонд "Сколково" сообщил о хакерской атаке украинского киберфронта

Фонд "Сколково" минувшей ночью подвергся хакерской атаке "украинского киберфронта", сообщили в организации.

"Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов, - сообщили РИА Новости в "Сколково", - Был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда".

Помимо сообщения о взломе хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы.

Фонд ведет работы по восстановлению функциональности интернет-ресурсов. К расследованию инцидента подключена полиция.

Ранее сообщалось, что уральские предприятия подвергаются кибератакам с Украины. Ущерб от таких атак составляет десятки и сотни миллионов рублей. При этом ситуация улучшается - очень большое количество фишинговых сайтов идентифицируется и закрывается.