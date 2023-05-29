Киев не будет принимать никаких других мирных планов, кроме украинского – офис Зеленского

Киев не будет принимать никакие другие предложения по мирному урегулированию, кроме так называемой украинской формулы мира, поскольку все иные варианты предполагают поддержку позиции РФ, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию La Repubblica.

По мнению Подоляка, любой компромисс с Российской Федерацией приведет к последующим этапам военного противостояния и эскалации этого процесса. Главным пунктом мирного плана он назвал вывод российских войск с территории в границах Украины до 2014 года. "Разговор с россиянами начнется только после этого", - заявил Подоляк.