Госдума может ограничить расчеты наличными

В Госдуму внесен законопроект об ограничении расчетов наличными деньгами. Авторами указаны сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын. Они хотят изменить статью 861 части второй Гражданского кодекса.

Сейчас, согласно п. 1 ст. 861 Гражданского кодекса, расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы.

Но отдельными нормативно-правовыми актами уже установлены некоторые пороговые значения наличных расчетов, при превышении которых расчет должен производиться в безналичной форме. Авторы хотят распространить этот прецедент в целом на оборот наличных денег между гражданами.

Смысл законопроекта в том, чтобы расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производились наличными деньгами "с учетом ограничений, установленных федеральными законами". Подобное уточнение было внесено в п. 2 ст. 861 в 2017 году для взаиморасчетов между юридическими лицами, а также в отношении расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. То есть Кутепов и Синицын хотят вписать туда и расчеты между гражданами, не связанные с бизнесом.

Показательно, что на прошлой неделе Московская областная дума приняла закон, согласно которому за прием наличной оплаты в общественном транспорте устанавливается административная ответственность для водителя или кондуктора. Они заплатят штраф 5 тысяч рублей.