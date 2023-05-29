29 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Бабушкина до середины октября

Строители продлили ограничения в движении по улице Бабушкина в Екатеринбурге. Если ранее планировалось открыть участок 2 июня, то теперь завершение работ переносится на 15 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ремонт тепломагистрали идет на участке от улицы Фронтовых Бригад до дома №12 на улице Бабушкина. В период закрытия транспорт будет идти по улицам Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад. При производстве работ будет обеспечена возможность проезда к домам №№ 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина.

Все элементы благоустройства будут восстановлены по завершению ремонтных работ. Чтобы спланировать маршрут, гости и жители уральской столицы могут воспользоваться информационной картой, где опубликована актуальная информация обо всех дорожных перекрытиях.

Теги: Екатеринбург, Бабушкина, перекрытие


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