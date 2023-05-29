29 Мая 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловская прокуратура организовала прием обращений от участников СВО

На Среднем Урале прокуратурой организован прием обращений от участников специальной военной операции и членов их семей.
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Прием обращений будет проводиться с 30 мая по 1 июня 2023 года. Участники СВО могут обратиться по поводу соблюдения их трудовых, социальных и других прав и гарантий, в том числе на получение денежного довольствия и региональных мер поддержки, а также по вопросам защиты прав членов их семей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, информацию об имеющихся нарушениях можно передавать с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам управления Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу: 8 (343) 376-47-60 и 371-45-30.

Также можно обратиться в прокуратуру региона по номеру 8 (343) 376-82-61.

Сегодня стало известно, что на Среднем Урале продлят действие мер господдержки для детей из семей участников СВО.

Теги: СВО, участники, обращения, прокуратура


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