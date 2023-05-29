В Челябинске у сотрудницы вуза выявили корь

В Челябинске у сотрудницы вуза выявили корь. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина находится в ОКБ N 3.

"Медики своевременно отработали очаг по контактным лицам - а это 46 человек. 15 из них получили вакцину от кори, остальные либо ранее привиты, либо имеют медотвод", - рассказала замгубернатора.

Напомним, в апреле в Челябинске на карантин закрыли роддом клиники Южно-Уральского медуниверситета. У одной из рожениц выявили корь.