Каспийский международный научно-образовательный конгресс открылся в Астрахани

29 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Каспийский международный научно-образовательный конгресс открылся в Астрахани

Сегодня в Астрахани открылся Каспийский международный научно-образовательный конгресс. В ближайшие дни более двух тысяч участников из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана смогут обменяться опытом в сфере науки, технологий, образования и культуры.

каспийский форум, флаги(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Основной акцент будет сделан на подготовку молодых специалистов.

По итогам конгресса, как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, приступят к формированию международной Каспийской рамку квалификаций. Это новый гибкий инструмент для синхронизации системы образования и рынка труда.

каспийский форум, игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"По-простому – создадим перечень востребованных, признаваемых квалификаций. В нем мы закрепим профессиональные требования к специалистам и учёным, которыми они должны обладать и которые одновременно будут действовать на территории государств Каспийской пятерки. Это поможет повысить и студенческий обмен, и трудовую мобильность граждан, проживающих в странах Прикаспия", - отметил Игорь Бабушкин.

Губернатор Астраханской области высказал уверенность, что образование станет флагманской отраслью и будет способствовать росту и укреплению всех сфер экономики России и прикаспийских стран.

каспийский форум, косачев(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Желаю участникам интересной и плодотворной работы", - сказал Игорь Бабушкин.

Теги: каспийский форум, игорь бабушкин, обмен опытом, рамка квалификаций


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети