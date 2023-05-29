Каспийский международный научно-образовательный конгресс открылся в Астрахани

Сегодня в Астрахани открылся Каспийский международный научно-образовательный конгресс. В ближайшие дни более двух тысяч участников из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана смогут обменяться опытом в сфере науки, технологий, образования и культуры.

Основной акцент будет сделан на подготовку молодых специалистов.

По итогам конгресса, как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, приступят к формированию международной Каспийской рамку квалификаций. Это новый гибкий инструмент для синхронизации системы образования и рынка труда.

"По-простому – создадим перечень востребованных, признаваемых квалификаций. В нем мы закрепим профессиональные требования к специалистам и учёным, которыми они должны обладать и которые одновременно будут действовать на территории государств Каспийской пятерки. Это поможет повысить и студенческий обмен, и трудовую мобильность граждан, проживающих в странах Прикаспия", - отметил Игорь Бабушкин.

Губернатор Астраханской области высказал уверенность, что образование станет флагманской отраслью и будет способствовать росту и укреплению всех сфер экономики России и прикаспийских стран.

"Желаю участникам интересной и плодотворной работы", - сказал Игорь Бабушкин.