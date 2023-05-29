29 Мая 2023
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Тюменской области докапитализировали на 178 миллионов гарантийный фонд для поддержки предпринимателей

В Тюменской области докапитализировали на 178 млн рублей гарантийный фонд для поддержки предпринимателей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Портфель действующих поручительств составляет 1,5 млрд рублей. Гарантийный фонд Инвестиционного агентства Тюменской области предоставляет поручительства по финансовым ресурсам банков и лизинговых компаний в объеме до 70% от суммы договора.

"Докапитализация Гарантийного фонда позволит увеличить объем гарантийной поддержки в регионе более чем на 20%, что даст возможность бизнесу привлечь финансовых ресурсов ещё на 450 млн рублей. В прошлом году обеспечено кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4 млрд рублей. В текущем году уже более 60 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались поручительством Гарантийного фонда", - отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов:

Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 000 000 рублей, а совокупный лимит для субъектов малого и среднего предпринимательства до 55 000 000 рублей.

Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Теги: гарантийный фонд, докапитализация, предприниматели


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