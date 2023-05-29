Китайский конкурент МС-21 совершил первый коммерческий рейс

Китайский конкурент российского МС-21 – самолет С919 – совершил первый коммерческий полет по маршруту Шанхай – Пекин. Эту модель начали разрабатывать на год позже, чем МС-21, который до сих пор не вышел на серийное производство.

Первым эксплуатантом C919 стала авиакомпания China Eastern Airlines. Перевозчик подписал контракт с Китайской корпорацией коммерческих самолетов (COMAC) контракт на поставку пяти самолетов, которые будут базироваться преимущественно в Шанхае. Второй самолет будет введен в эксплуатацию в середине июня.