29 Мая 2023
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Экономика За рубежом
Фото: news.hexun.com

Китайский конкурент МС-21 совершил первый коммерческий рейс

Китайский конкурент российского МС-21 – самолет С919 – совершил первый коммерческий полет по маршруту Шанхай – Пекин. Эту модель начали разрабатывать на год позже, чем МС-21, который до сих пор не вышел на серийное производство.
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Первым эксплуатантом C919 стала авиакомпания China Eastern Airlines. Перевозчик подписал контракт с Китайской корпорацией коммерческих самолетов (COMAC) контракт на поставку пяти самолетов, которые будут базироваться преимущественно в Шанхае. Второй самолет будет введен в эксплуатацию в середине июня.

Теги: мс-21, c919, самолет, китай


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Ранее 01.03.2021 12:45 Мск Китайский лайнер С-919 будет передан заказчику уже в этом году

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