ВС РФ нанесли удар по объектам на украинских аэродромах

ВС РФ в ночь на 29 мая нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о прогремевших в городе взрывах. Он призывал граждан оставаться в укрытиях. Сегодня днем очевидцы сообщили о взрывах и появившемся после этого дыме в районе аэропорта Жуляны.