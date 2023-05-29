Металлические каркасы и мешки с мусором. Как выглядят новые остановки от Смольного в Пушкине

Жителям Санкт-Петербурга приходится пользоваться металлическими каркасами остановок общественного транспорта в ожидании автобусов в Пушкине, хотя их замена началась еще в начале мая. При этом рабочие оставили рядом с павильонами мешки, наполненные строительным мусором, которые горожане используют в качестве скамеек.

Менять остановки общественного транспорта, которые, по заявлениям жителей Пушкина, были достаточно новыми и вполне исправными, начали 8-9 мая. Однако вместо функциональных павильонов были установлены лишь металлические каркасы, которыми теперь и приходится пользоваться горожанам. Как сообщают активисты, в ожидании автобуса петербуржцы присаживаются то на мешки со строительным мусором, то на металлическую основу павильона.

При этом никаких информационных стендов о проводимых работах или об их исполнителе не наблюдается. Общественники напоминают, что Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга еще зимой анонсировал установку павильонов нового дизайна, но, по всей видимости, что-то пошло не по плану.

Жители Северной столицы уже подвергали критике чиновников администрации губернатора Александра Беглова за непрактичный дизайн новых остановок, благодаря которому во время ожидания транспорта горожане не имеют возможности укрыться ни от снега, ни от дождя, ни от ветра. Такие неудобства осложняются еще и тем, что автобусы зачастую приходится ждать по 30 минут. Как неоднократно писали СМИ, увеличенные интервалы движения стали следствием проведенной Смольным год назад транспортной реформы.

Ранее координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров упрекал Комитет по благоустройству в том, что чиновники профильного ведомства делают городскую среду абсолютно некомфортной для жителей и гостей Петербурга. По мнению активиста, это связано с тем, что руководству комитета абсолютно наплевать, что происходит в Северной столице, ведь задачу распилить бюджетные миллиарды и остаться на «сладких местах» никто не отменял, а необходимость сделать жизнь петербуржцев удобной и комфортной никто не ставил.