В Госдуму внесен пакет законопроектов о формировании судебной системы в новых регионах

В Госдуму внесен пакет законопроектов, касающихся формирования органов судейского сообщества в четырех новых регионах России.

Они предусматривают, что органы судейского сообщества будут сформированы до 1 сентября 2024 года.

Избрание делегатов на первые конференции судей, нормы их представительства и порядок ее созыва утверждаются президиумом Совета судей РФ. До этого момента полномочия судейских органов осуществляют Высшая квалификационная коллегия судей и Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи.