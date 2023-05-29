29 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: В УрФО к концу года не должно остаться ни одного обманутого дольщика

В трех регионах УрФО, в Свердловской и Челябинской областях, а также в ХМАО-Югре, остается 39 объектов, по которым 2622 человека заключили договоры долевого участия.

Полпред Владимир Якушев подчеркнул, что решение проблем обманутых дольщиков в Уральском федеральном округе должно быть завершено в этом году.

"Это принципиальный вопрос: на территории УрФО к концу года не должно остаться ни одного обманутого дольщика. У нас есть планы, и мы в них укладываемся", — сказал Владимир Якушев, слова которого приводит пресс-служба полпредства.

По словам полпреда, в конце второго квартала в Свердловске и Челябинске планируется исключить из списка семь объектов и восстановить в правах 310 человек. А во втором полугодии из списка исключат оставшиеся 32 объекта и восстановят в правах 2312 граждан.

Владимир Якушев(2020)|Фото: Накануне.RU

Теги: обманутый дольщик, Владимир Якушев


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