29 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Домой в Россию? МВД предложило учредить институт репатриации

В России может появиться институт репатриации и понятие "репатриант". Соответствующий проект президентского указа разработало МВД РФ. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предполагает внесение изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Репатриантом предлагается считать соотечественника, изъявившего желание переселиться в Россию, из числа:

• граждан РФ, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года;

• бывших граждан РФ;

• лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве бывшего СССР;

• лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

То есть таковыми, согласно проекту, потенциально могут быть почти все жители, например, Украины.

Репатриант вправе избрать для переселения любой регион РФ, в том числе не участвующий в реализации этой госпрограммы. Репатрианты также вправе подать заявление о выдаче вида на жительство одновременно с заявлением об участии в госпрограмме без предварительного получения разрешения на временное проживание.

Репатриантов предлагается освободить от подтверждения владения русским языком как обязательного условия для участия в госпрограмме по переселению соотечественников, если они являются гражданами РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины.

Теги: репатриация, репатриант, переселение


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