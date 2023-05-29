Годовалая девочка в Подмосковье отравилась цветами ландыша

В подмосковной Ивантеевке годовалая девочка отравилась, съев цветы ландыша. ЧП произошло, когда ребенок находился у бабушки на даче. Когда взрослые отвлеклись, девочка схватила цветы и засунула в рот. Несколько цветков она успела сжевать, с острым отравлением ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи смогли помочь, пока девочка находится в больнице, но ее жизни ничто не угрожает, передает Telegram-канал "112".