29 Мая 2023
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Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

Годовалая девочка в Подмосковье отравилась цветами ландыша

В подмосковной Ивантеевке годовалая девочка отравилась, съев цветы ландыша. ЧП произошло, когда ребенок находился у бабушки на даче. Когда взрослые отвлеклись, девочка схватила цветы и засунула в рот. Несколько цветков она успела сжевать, с острым отравлением ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи смогли помочь, пока девочка находится в больнице, но ее жизни ничто не угрожает, передает Telegram-канал "112".

Ландыш содержит сердечный гликозид, опасны его цветы, ягоды, отравиться можно даже водой, а которой стояли цветы.

Теги: отравление, ребенок, ландыш


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