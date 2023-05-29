Сотрудники УГМК своими ногами помогли собрать деньги на лечение ребенку

Сотрудники УГМК приняли участие в благотворительной акции "БлагоБег", целью которой является сбор средств на помощь больным детям. Забег проводился накануне в Верхней Пышме и был приурочен ко Дню защиты детей. Благодаря символическому взносу для участия в 100 рублей, участники акции смогли собрать деньги на лечение маленького Кирилла из Екатеринбурга.

Организаторами забега выступает Благотворительный фонд "Дети России", основателем которого является УГМК. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, участники могли выбрать одну из трех дистанций: 800 м - для детей или 3 и 5 км - для взрослых. "БлагоБег" стартовал в субботу в Манином парке. Сначала бегуны размялись с призером Олимпийских игр по легкой атлетике Олесей Красномовец, а после прохождения дистанций, отдохнули на спортивном празднике с развлекательной программой, розыгрышами, ростовыми куклами и сувенирами для самых маленьких участников.

"Радует, что в жизни сотрудников компании есть место не только для здорового образа жизни, но и для добрых дел, – отметила начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова. – И сегодня можно объединить своё хобби, увлечение спортом с благим поступком".

Участие приняли не только местные жители: "БлагоБег" прошел в нескольких городах при участии 1,5 тыс. человек: в Серове, Ревде, Сухом Логе (Свердловская область), Шадринске (Курганская область), Гае (Оренбургская область), Учалах (Республика Башкортостан) и поселке Медногорском (Карачаево-Черкесская Республика).

"Сердечно признательны всем, кто присоединился к мероприятию, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда "Дети России". – Уже второй раз "БлагоБег" показывает – общими усилиями мы можем многое. Взнос за участие был совсем небольшой, почти символический. Но, объединившись, мы помогли ребёнку стать ближе к мечте. Это бесценно!".

Напомним, что в прошлом году акция прошла в четырех городах Свердловской области, Башкирии и Карачаево-Черкессии. Тогда к спортивному проекту присоединились несколько сотен человек.