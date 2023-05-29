Жительницу Южного Урала осудили за ДТП с двумя погибшими

В Челябинской области суд приговорил к 8 годам 3 месяцам в колонии-поселении местную жительницу за ДТП, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденная освобождена из-под стражи в зале суда в связи с отсрочкой отбытия наказания до 22 марта 2026 года, пока ее дочери не исполнится 16 лет.

ДТП произошло 6 августа в селе Первуха. Женщина не справилась с управлением, автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся. В момент ДТП обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Суд удовлетворил иски потерпевших на сумму 2,8 млн рублей.